Si monitora la qualità dell’aria a Nove e a Trissino

Padova – Hanno preso il via ieri, nei Comuni di Nove e di Trissino, due campagne di misurazione degli inquinanti atmosferici, utili per una valutazione della qualità dell’aria. I monitoraggi avranno una durata, rispettivamente, di sei e di tre settimane.

A Nove la centralina, posizionata in via Nodari, avrà il compito di rilevare parametri quali anidride solforosa, ossidi di azoto, monossido di carbonio, ozono, composti organici volatili, tra i quali il benzene, polveri sottili (pm10) e idrocarburi policiclici aromatici.

A Trissino, invece, la campagna, richiesta dalla Provincia di Vicenza (e non dall’amministrazione comunale, come nel caso di Nove), è finalizzata al controllo della qualità dell’aria in relazione alle emissioni industriali dell’area della concia, classificata come sito suburbano industriale.

La centralina è stata collocata in via Ferrovia e i parametri che verranno rilevati sono anidride solforosa, composti organici volatili, compreso il benzene, ossidi di azoto, ammoniaca e polveri sottili .

A conclusione delle campagne di monitoraggio i tecnici dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale, Arpav, prepareranno una relazione contenente i dati rilevati e le conclusioni sulla situazione della qualità dell’aria nelle zone oggetto di monitoraggio. Non appena disponibile, questo resoconto sarà pubblicato sul portale di Arpav, nella sezione dedicata del dipartimento provinciale di competenza.