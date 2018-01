Serena Dandini a Sandrigo con “Serendipity”

Il nuovo spettacolo di Serena Dandini, “Serendipity – Memorie di una donna difettosa” fa tappa a Sandrigo. Sarà il teatro Arena ad ospitare, sabato 20 gennaio alle 20.45, quest’opera buffa, una produzione Mismaonda creazioni live, che mescola il reading alla musica, disturbata dagli interventi comici di Germana Pasquero. Lo spettacolo è inserito nell’edizione 2017/2018 del festival Margherita in Festa, organizzato da Cooperativa Margherita.

“Tutto ha inizio – spiega una nota di presentazione dello spettacolo – da una semplice domanda di pensione che la protagonista ingenuamente pensa di poter ottenere dopo anni di onorata carriera. Ma l’insano desiderio si scontra con l’implacabile Legge Fornero, che ha già rigettato milioni di inconsapevoli italiani. A negarglielo in scena è la Fornero in persona, o meglio, la sua migliore incarnazione (Germana Pasquero) che con il cinismo lacrimoso ormai noto toglie ogni speranza alla malcapitata”.

“Inutili le rievocazioni di vicende, avventure, passioni e fallimenti che hanno costellato la sua avventura lavorativa: un’intervista-interrogatorio non richiesta da parte di una sulfurea Leosini (sempre Germana Pasquero) inchioda la Dandini alle sue responsabilità, svelando anche lati oscuri della sua vita. Dalla passione per i giardini a quella per la musica, dalle ossessioni per le cose inutili alle numerose debolezze, tutto viene messo a nudo senza pietà dal più famoso pubblico ministero della tv italiana. Una serata atipica, un happening sgangherato che si snoda tra comicità irriverente e riflessioni semiserie, ma anche serissime, sul destino del genere femminile nel nostro paese”.

Per maggiori informazioni e prenotazione dei biglietti (in vendita a 15 euro l’intero e a 10 il ridotto) si può inviare una e-mail all’indirizzo info@cooperativamargherita.org, oppure telefonare al numero 0444 750606.