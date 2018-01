Scuola, al via le iscrizioni per l’anno 2018/2019

Vicenza – Apriranno tra una settimana, martedì 16 gennaio, le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, per il prossimo anno scolastico, 2018/2019. In questi giorni è in consegna a tutte le famiglie interessate una lettera con illustrate le modalità di iscrizione (possibile fino al 6 febbraio) e l’indicazione degli istituti scolastici di pertinenza, con l’obiettivo di valorizzare il legame dell’alunno con il territorio in cui abita, sostenere una mobilità gradualmente autonoma senza l’uso dell’auto, assicurare ai ragazzi di nazionalità non italiana l’integrazione sociale e garantire la formazione di sezioni equilibrate.

Il modulo di iscrizione alle scuole dell’infanzia comunali e statali, inviato a casa alle famiglie dei bambini residenti nati nel 2015, dovrà essere compilato e poi consegnato alla scuola prescelta, in caso di scuole comunali (dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30) o all’istituto comprensivo di riferimento, per quelle statali.

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il 28 febbraio nelle scuole e sul sito del Comune, o nelle segreterie o sul sito degli istituti comprensivi di riferimento, per le scuole dell’infanzia statali. Le graduatorie definitive saranno poi pubblicate il 30 marzo. Per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia paritarie ci si deve rivolgere direttamente alla segreterie dell’istituto d’interesse.

Procedura solo online (a questo link), per l’iscrizione alla classe prima delle primarie statali (nati nel 2012) e secondarie di primo grado statali (nati nel 2007). Le segreterie dell’istituto comprensivo a cui appartiene la scuola prescelta offriranno assistenza alle famiglie che non hanno il computer. Nella lettera informativa inviata a casa è indicato anche il calendario dei giorni in cui è possibile visitare le scuole primarie statali o partecipare alla riunione informativa. Le scuole primarie e secondarie di primo grado paritarie non utilizzano la procedura on line.

Per ulteriori informazioni si può contattare l’ufficio servizi scolastici ed educativi, in Levà degli Angeli 11, servizioistruzione@comune.vicenza.it. Per le scuole dell’infanzia comunali e statali: 0444 222107 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17). Per le scuole primarie e secondarie di primo grado: 0444 222113 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17). E’ possibile anche rivolgersi alle segreterie degli istituti comprensivi.