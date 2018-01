Scontro frontale sulla Marosticana. Due feriti

Vicenza – Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, domenica 21 gennaio, lungo la strada provinciale Marosticana. E’ successo verso le 14.45 e si è trattato di uno scontro quasi frontale, piuttosto violento, tra due autovetture, una Alfa Romeo Giulietta, che proveniva da Vicenza, ed una Fiat Punto che viaggiava nella direzione di marcia opposta.

Il conducente della prima auto, B.G. di 81 anni, residente a Vicenza, giunto in località Trescalini, nell’affrontare un tratto di strada in curva, a visuale libera, ha perso il controllo del veicolo e ha invaso la corsia opposta. In quel momento soppraggiungeva la Fiat Punto, condotta da M.M. 46 anni, residente a Dueville, e lo scontro, semifrontale, è stato inevitabile. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi dal personale sanitario del Suem 118 di Vicenza e portati in ospedale, a Vicenza, rispettivamente in codice giallo e verde.

A bordo di entrambe le autovetture vi erano anche due passeggeri, uno per pèarete, che sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenute tre pattuglie del consorzio di polizia locale Nordest Vicentino, per i rilievi dell’incidente e per gestire la viabilità. La strada provinciale 248 Marosticana è rimasta chiusa del tutto per due ore e questo ha causato non pochi problemi al traffico.