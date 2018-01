Schio, pedoni più sicuri con le “zebre” illuminate

Schio – In totale sono diciannove, a Schio, gli attraversamenti pedonali che si è deciso di illuminare con luci a led, così da rendere più visibili le strisce ed anche coloro che le utilizzano. Un progetto, questo dell’amministrazione scledense, che è stato pensato con l’obiettivo di accrescere la sicurezza dei pedoni.

Tre degli attraversamenti luminosi già in funzione si trovano lungo via Santissima Trinità: davanti al Sacrario, e agli incroci con via Fermi e Via Giarette. Un altro troverà posto all’incrocio con via Dei Nogarola.

Quattro, invece, quelli su viale Santa Croce: uno di fronte alla farmacia, un altro al cimitero e il terzo all’incrocio con via Guardi, tutti già operativi; di prossima attivazione, invece, quello su via Tommaseo. Lungo via Maraschin è stato messo in sicurezza l’attraversamento di fronte alla chiesa del Sacro Cuore e a breve sarà illuminato il passaggio all’incrocio con via Riboli.

Su via Rovereto, dove sono attualmente in corso i lavori di rifacimento degli allacci del gas, è già attivo l’impianto luminoso all’incrocio con via Achille Papa; altri due saranno realizzati all’incrocio con via Brandellero, di fronte alla macelleria, e su via Battaglione Liguria. In via Toaldi è ben visibile quello installato all’incrocio con via Frà Matteo.

Si concluderanno nelle prossime settimane i lavori di predisposizione degli ultimi cinque impianti di illuminazione: in viale Europa Unita, di fronte al supermercato Lidl, in via Mantova, di fronte al parcheggio, in viale dell’Industria di fronte al PalaRomare e alla pesa pubblica, dove sarà anche modificata l’aiuola spartitraffico; l’ultimo sarà installato in via Cristoforo Magrè.

“È iniziato, e proseguirà in tempi stretti – ha sottolineato il sindaco, Valter Orsi – l’intervento di messa in sicurezza di una ventina di attraversamenti pedonali, grazie all’installazione dell’illuminazione a led. Questo lavoro, frutto delle analisi dell’assessore Rossi e dei tecnici comunali tiene conto delle segnalazioni dei cittadini ed è stato in parte finanziato con i proventi delle sanzioni derivanti da infrazioni al codice della strada, che l’amministrazione ha deciso di investire per una maggiore sicurezza dei cittadini”.