Schio, incendio in una casa. Distrutta la cucina

Schio – Intervento, nella tarda mattinata di oggi per i vigili del fuoco, chiamati verso le 12.30 in vicolo Sorio, a Schio, per l’incendio nella cucina di una abitazione, al piano terra. I pompieri, intervenuti con due automezzi, hanno subito spento le fiamme, evitando l’estensione al resto della casa.

Sono andati distrutti dalle fiamme i pensili della cucina, l’impianto elettrico e la caldaia, oltre a danni da fumo. Le cause dell’incendio al vaglio dei vigili del fuoco potrebbero riconducibili a una pentola lasciata sul fornello. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 14.