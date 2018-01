Torrebelvicino – Modifiche all’orizzonte, a Torrebelvicino, sul versante della raccolta dei rifiuti. Per illustrare le novità del servizio, pensate e progettate per migliorare il servizio e per rendere la città sempre più vivibile e pulita, l’amministrazione comunale, in collaborazione con Alto Vicentino Ambiente, ha organizzato due serate informative dedicate agli utenti.

La prima è in programma lunedì 22 gennaio nel sotto palestra delle scuole di Torrebelvicino in via Dante, con inizio alle 20.30; mentre la seconda si terrà invece mercoledì 24, sempre alle 20.30, e sarà ospitata dalle scuole elementari di Pievebelvicino, in via Risorgimento.

Per quanto riguarda le variazioni, che entreranno in vigore prossimamente, l’umido non sarà più raccolto porta a porta, ma gli utenti potranno depositare i rifiuti in un contenitore stradale, di colore marrone, apribile con un’apposita chiave. La chiave può essere ritirata nella settimana dal 29 gennaio al 3 febbraio all’ufficio tecnico del Comune (lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 20, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e sabato dalle 9 alle 12.30). Dopo il 3 febbraio la chiave sarà distribuita all’ufficio ambiente/tributi (lunedì, martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.30, martedì anche dalle 17 alle 18.30). L’ultima raccolta dell’umido porta a porta avverrà sabato 24 febbraio.

Per quanto riguarda, poi, la frazione secca, nelle contrade sono stati rinnovati i cassonetti e gli utenti che ne usufruiscono dovranno ritirare la nuova chiave per l’apertura. I contenitori a uso condominiale saranno eliminati: questo significa che gli utenti dei condomini effettueranno un normale porta a porta, con posizionamento dei sacchetti del secco nel punto dove era posizionato il contenitore condominiale.

Saranno rinnovate le campane stradali per la raccolta di plastica, lattine, carta e vetro già esistenti; nelle contrade di Torrebelvicino attualmente non coperte dal servizio verranno invece posizionate nuove mini isole ecologiche, in modo da facilitare ai cittadini il conferimento di questi rifiuti. Anche i contenitori per la raccolta dei pannolini saranno rinnovati: nuovi contenitori bianchi chiusi con la chiave (da richiedere in municipio) prenderanno il posto dei vecchi contenitori verdi. Infine sarà attivato un nuovo servizio dedicato a chi utilizza terapie a iniezione. Nella farmacia di Torrebelvicino saranno infatti disponibili dei bidoncini rigidi nei quali gli utenti potranno inserire aghi e siringhe usati.

Per ulteriori informazioni sulle novità di prossima introduzione è possibile rivolgersi ad Alto Vicentino Ambiente chiamando il numero verde 800 189777, oppure visitando il sito www.altovicentinoambiente.it.