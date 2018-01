Rangers Rugby vicino al Vicenza Calcio

Vicenza – Cresce l’attesa per la partita Vicenza-Padova, in programma sabato 27 gennaio, allo stadio Menti. Naturalmente quello che dovrà essere verificato, dopo la dimostrazione di carattere e generosità della settimana scorsa, contro il Teramo, è la effettiva tenuta della squadra biancorossa, soprattutto considerando che affronta la prima in classifica. Sul fronte dell’assetto societario del Vicenza Calcio, stabilito il fallimento e avviato l’esercizio provvisorio, si lavora per coinvolgere le categorie economiche, chiunque insomma possa partecipare alla ricostruzione della socita, dandole una nuova proprietà quando verrà messa all’asta.

Ma la cosa positiva è che si è voltato pagina, e li si è visto anche sul campo di Teramo dove è andato in scena un Vicenza diverso rispetto alla squadra degli ultimi mesi, un nuovo morale che dovrà essere consolidato. La città comunque, almeno sul piano sentimentale, è tutta con i biancorossi e non mancano le testimonianze. Per citarne una, segnaliamo quella del Rangers Rugby Vicenza, che oggi hab testimoniato la sua vicinanza vicina alla società di Via Schio e tutti i suoi tifosi.

“Il supporto ed il sostegno – scrivono in una nota i responsabili della società rugbistica vicentina – sono fondamentali nella vita e nello sport, ed oggi siamo tutti biancorossi, grazie allo sport e grazie ai colori della città di Vicenza che ci uniscono. Il Rugby Vicenza vuole sostenere i biancorossi invitando tutti i nostri tesserati e simpatizzanti alla partita di calcio Vicenza-Padova, di sabato 27 gennaio, alle 20.30, allo stadio Menti. Inoltre, tutti i possessori dell’abbonamento del Vicenza Calcio per questa stagione, o del biglietto d’ingresso per Vicenza-Padova, potranno assistere gratuitamente alla partita Rangers Rugby Vicenza vs Rugby Udine, di domenica 28 gennaio, alle 14.30 al Rugby Arena. Siamo tutti biancorossi, Forza Lane”.