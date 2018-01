Prosa, “Questi fantasmi!” al Comunale di Thiene

Thiene – E’ uno dei più noti e riusciti lavori teatrali di Eduardo De Filippo il sesto appuntamento della stagione di prosa, Thiene. Si tratta della commedia “Questi fantasmi!”, per la regia di Marco Tullio Giordana, con Gianfelice Imparato, Carolina Rosi, Nicola Di Pinto e Massimo De Matteo, in scena al teatro comunale thienese nelle serate di martedì 30, mercoledì 31 gennaio e giovedì 1 febbraio, sempre con inizio alle ore 20.45.

Eduardo scrisse questa commedia in tre atti, nel 1945, ispirandosi probabilmente ad un episodio di cui fu protagonista suo padre, Eduardo Scarpetta. Racconta infatti quest’ultimo che la sua famiglia, in ristrettezze economiche, fu costretta a lasciare la propria abitazione da un giorno all’altro per una nuova sistemazione, all’apparenza eccezionale in rapporto all’affitto ridottissimo da pagare.

Dopo alcuni giorni si chiarì il mistero: la casa era frequentata da un impertinente monaciello… “Questi fantasmi!” è una delle opere più importanti di Eduardo, tra le prime ad essere rappresentate all’estero (nel 1955 a Parigi), ed ha sempre raccolto unanimi consensi.

“Un successo assoluto – spiegano gli organizzatori -, ascrivibile allo straordinario meccanismo di un testo che, nel perfetto equilibrio tra comico e tragico, propone uno dei temi centrali della drammaturgia eduardiana: quello della vita messa tra parentesi, sostituita da un’immagine, da un travestimento, da una maschera imposta agli uomini dalle circostanze”. A proporre la commedia è Elledieffe, la compagnia di Teatro di Luca De Filippo, oggi diretta da Carolina Rosi.