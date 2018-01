Phill Reynolds in concerto a Montecchio Precalcino

Montecchio Precalcino – Concerto live del cantante Phill Reynolds, nella serata di venerdì 12 gennaio, organizzato dalla cooperativa Dedalofurioso nello spazio culturale di Preara, a Montecchio Precalcino. Il giovane cantautore vicentino è noto ed amato negli States e sarà accompagnato da un altro artista locale, Redimen. L’appuntamento è alle 21, a ingresso libero.

Con il suo nuovo disco “Love and Rage”, che fa seguito a due Ep e due split, e dopo più di 200 concerti alle spalle in tutta Europa e negli States, il giovane musicista si stacca dalle sonorità strettamente blues del suo primo “Mistakes Are the Stairs to Redemption”, del 2011, per accostarsi a scorci vicini a The tallest man on earth, Weakerthans, Bon Iver, Langhorne Slim, Micah P. Hinson.

“Le canzoni di Phill Reynolds – spiegano gli organizzatori – narrano di umanità, l’umanità dei vinti, degli ultimi. Suggeriscono la disperazione data dalla tossicodipendenza, si infuriano di fronte all’angosciante potere che si usa dare per scontato. Ma Love and Rage cerca allo stesso tempo la luce nella fisicità dei baci, nei legami sacri dell’amicizia, nel tempo da anticipare e non da attendere, nei percorsi di liberazione personale e quindi collettiva”. In apertura al live di Phill Reynolds, come dicevamo, ci sarà Redimen, un progetto nuovo di musica ambient. Per ulteriori informazioni: www.dedalofurioso.it