Pfas, Miteni risponde a Mamme No Pfas

Trissino – Giornata di protesta ieri per i comitati No Pfa, in particole il gruppo Mamme No Pfas ha manifestato a Trissino, davanti allo stabilimento della Miteni. E’ stata una manifestazione pacifica, anche all’insegna dell’ironia, alla quale però l’azienda ha subito risposto. I manifestanti infatti chiedevano soprattutto proprio la chiusura una volta per tutte della Miteni ma questo produrrebbe soprattutto “un risultato – si legge nella nota dell’azienda -: quello di bloccare la pulizia della falda e la sottrazione di Pfas dall’ambiente, visto che le emissioni sono sotto i limiti delle acque potabili e si sta depurando l’acqua di falda”.

“Per quanto riguarda la bonifica dei terreni – continua la Miteni -, da parte nostra c’è piena sintonia con la richiesta dei manifestanti e completa disponibilità a iniziarla al più presto. Ma per poterlo fare, per legge, deve essere terminata la caratterizzazione che sulla base delle attuali prescrizioni durerebbe invece oltre quindici anni. E’ assurdo perché siamo convinti che gli inquinanti siano stati identificati e che ora si debba procedere alla bonifica dei terreni senza perdere tempo in ulteriori ricerche a tappeto che non si basano su alcun dato tecnico e anche metodologicamente sono sbagliate. Questa proprietà di Miteni ha tutta la volontà e interesse a procedere a bonificare l’area dall’inquinamento storico in modo veloce, completo e efficace”.