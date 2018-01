Pfas, cronaca di un avvelenamento annunciato

Dai comitati Mamme No Pfas-Genitori attivi area contaminata e Coordinamento acqua libera dai Pfas, riceviamo e pubblichiamo

Trissino – Apprendiamo dai giornali la notizia che la ditta Miteni, attraverso i suoi legali, presenta il conto agli enti pubblici, locali e regionali, per possibili perdite di produzione e di guadagno se si andasse avanti con le bonifiche e le caratterizzazioni previste e concordate con gli enti di controllo. Lo stupore, di fronte a queste dichiarazioni, lascia il posto allo sdegno nei confronti di persone che hanno l’infamia di calcolare le perdite economiche della propria azienda, a fronte di un disastro ambientale da loro provocato.

Desideriamo sottolineare come queste persone, dirigenti Miteni e avvocati, che si prestano a tali bassezze:

non abbiano il minimo pudore nei confronti di tutte quelle famiglie che hanno il sangue avvelenato dai prodotti Miteni;

non abbiano il minimo pudore nei confronti dei giovani che potrebbero non avere un futuro;

non abbiano consapevolezza di avere creato una devastazione del territorio che si protrarrà probabilmente per centinaia di anni, con conseguenze sull’economia, in particolare del settore

agroalimentare, nonché sull’antica cultura dell’autoproduzione orticola;

non abbiano il minimo pudore nel vedere migliaia di famiglie costrette a vivere un dramma epocale.

Riteniamo che queste persone, sacerdoti della mai sopita religione del dio denaro e del profitto, abbiano oltrepassato ogni limite tollerabile di decenza. Le persone normali possiedono una caratteristica peculiare che si chiama umanità. Essere pienamente umani significa avere un progetto di benessere collettivo e non solo individuale, in armonia con l’ambiente e con i beni comuni come acqua, aria e terra; beni che sono essenziali alla vita di tutti e che nessuno può permettersi di distruggere.

Questi signori, nel distruggere i beni che permettono la vita, danno prova di aver perso la loro umanità. Noi cittadini, titolari della sovranità, ci affianchiamo a quelle amministrazioni locali e regionali che hanno dato prova di non accettare questa barbarie. Prendiamo atto, inoltre, delle importanti e coraggiose parole del sindaco di Trissino, autorità massima del Comune dove risiede la ditta Miteni, e lo invitiamo a seguire con fermezza e determinazione quanto dichiarato.

Mamme No Pfas Genitori attivi – Coordinamento Acqua libera dai Pfas