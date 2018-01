Pfas, Benedetti: “Con i genitori per l’acqua pulita”

Montagnana – “Il principio di precauzione, che dall’inizio della vicenda legata all’inquinamento da Pfas è troppo spesso stato dimenticato, deve continuare ad essere il caposaldo assoluto per qualsiasi decisione”. Così, la deputata del Movimento Cinque Stelle Silvia Benedetti che torna ancora una volta a schierarsi al fianco delle Mamme No Pfas dopo la scelta dell’amministrazione comunale di Montagnana di sospendere l’approvvigionamento di acqua esclusivamente in bottiglia per le scuole.

“E’ chiaro – continua Benedetti – che in una situazione normale chiunque vorrebbe poter utilizzare serenamente e per ogni utilizzo l’acqua del rubinetto piuttosto che spendere risorse per avere acqua in bottiglia anche per cucinare cibo nelle mense. Ma quella che si sta continuando a vivere nella zona rossa è tutt’altro che una situazione normale, ed è più che lecita la costante preoccupazione dei genitori, che dopo come è stata gestita tutta queste emergenza è normale che non si fidino più, tanto più di certe amministrazioni pubbliche. L’intero territorio compromesso o minacciato dalla contaminazione della falda non può che pretendere una nuova fonte dalla quale aver garantita acqua pulita”.

“Come ci si può viceversa fidare – chiede la portavoce pentastellata – quando in ballo ci sono salute e futuro dei propri figli, di istituzioni che per anni hanno latitato sulla questione, hanno smentito e rimpallato responsabilità, hanno fornito garanzie che poi non si sono dimostrate tali”.

“Decine di migliaia di cittadini – conclude la Benedetti – hanno per anni consumato acqua inquinata da veleni dei quali ancora non si conoscono con certezza gli esiti nel tempo, ora non è più nemmeno accettabile il rischio di continuare a consumare acqua nella quale ci sia anche solo 1 nanogrammo di Pfas. E la risposta a questa emergenza. che ormai perdura da quasi cinque anni la ribadiamo ormai da tempo: bisogna intervenire in modo straordinario per fornire definitivamente e al più presto una nuova fonte e va assolutamente bloccato ogni tipo di sversamento di queste sostanze”.