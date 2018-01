Nebbia killer, muore in A13 operaio di Sossano

Occhiobello (Rovigo) – E’ un operaio residente a Sossano l’uomo di 52 anni, di origine indiana, che ha perso la vita questa mattina in un terribile incidente stradale sull’autostrada A13, al confine tra Veneto ed Emilia Romagna, tra i caselli di Occhiobello e Ferrara Nord.

E’ stato questo l’incedente più grave della lunga serie di tamponamenti e scontri che si sono verificati nelle prime ore di oggi, sulle strade del nord Italia, a causa della fitta nebbia.

In questo caso, il furgone, alla cui guida c’era proprio lo sfortunato 52enne di Sossano, ha tamponato con grande violenza un camion che lo precedeva sulla stessa corsia, proprio a causa della visibilità estremamente ridotta, un impatto che non ha lasciato scampo al guidatore. A bordo del furgone c’erano altre tre persone, che hanno riportato ferite non gravi.