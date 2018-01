Montecchio, torna il Processo e Rogo della Stria

Montecchio Maggiore – Si rinnova anche quest’anno, a Montecchio Maggiore, un appuntamento popolare che ormai vanta una lunga tradizione. Si tratta del Processo e Rogo della Stria, organizzato dall’associazione Amici della Città di Montecchio e dal Gruppo della Carbonara, con il patrocinio del Comune di Montecchio Maggiore, in programma per sabato 6 gennaio a partire dalle 15,30, in Piazza Marconi. Sarà allestito, come sempre, il tribunale per il tradizionale processo alla Stria, e l’ingresso dell’imputata sarà anticipato dall’esibizione del corpo bandistico Pietro Ceccato.

In questa edizione ci saranno numerose sorprese e l’accusata dovrà rispondere a numerosi capi d’imputazione a seguito di tutto un anno di malefatte. Un grande spettacolo di satira paesana dunque, con riferimenti alla situazione politica locale e nazionale. Al termine del processo, verso le 17.30, la condannata sarà bruciata su un grande rogo. Sempre verso le 17.30 saranno estratti, della stessa Stria, i numerosi e ricchi premia abbinati alla lotteria.

Al pubblico saranno servite bevande calde (cioccolata e vin brulè) offerti dal Circolo Noi e dal Gruppo dello Scopeton, mentre ai bambini più piccoli la befana distribuirà le tradizionali calze, offerte dall’amministrazione comunale. Non mancheranno nella piazza alcuni stand con frittelle calde, zucchero filato, palloncini ed altro ancora. In caso di cattivo tempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 7 gennaio.