Montebello, danni alle auto in sosta. Due denunce

Montebello Vicentino – Notte brava per due cittadini ucraini, un 31enne residente a Padova, le cui iniziali sono Y.L. e V.L.,un 29enne di Vigonovo, sempre in provincia di Padova, che sono stati denunciati dai carabinieri della tenenza di Montecchio Maggiore perché accusati di danneggiamento in concorso e di ubriachezza.

Era da poco passata la mezzanotte quando alcuni cittadini si sono rivolti al numero di pronto intervento della compagnia di carabinieri di Valdagno per segnalare due persone moleste, con tutta probabilità ubriache, che si aggiravano nelle vicinanze del bar Castello, a Montebello Vicentino.

Per verificare le segnalazioni ricevute sul posto sono state inviate alcune pattuglie della tenenza di Montecchio e della stazione di Chiampo. Raggiunta la zona, i militari sono stati subito fermati da alcuni passanti che hanno confermato loro la presenza di due persone: due individui che poco prima avevano danneggiato due auto in sosta (nel dettaglio avevano rotto lo specchietto retrovisore) ed alcuni bidoncini per la raccolta porta a porta del rifiuto umido.

In poco tempo i carabinieri hanno rintracciato i presunti responsabili e li hanno accompagnati negli uffici della stazione di Montebello. Qui, dopo aver raccolto le denunce dei danneggiati, i due ucraini, entrambi volti noti alle forze di polizia, sono stati denunciati in stato di libertà.