Marostica, concerto del coro Gioventù in cantata

Marostica – Concerto augurale per il 2018, domani, domenica 14 gennaio, alle 17.30, nell’aula magna della scuola media Natale Dalla Laste, di Marostica, con protagonista il coro Gioventù in cantata, diretto da Cinzia Zanon. Sarà anche l’occasione con a quale la formazione canora marosticense presenterà il suo nuovo cd “Music is magic” con dodici brani dal repertorio italiano e internazionale, registrati dall’attuale compagine corale con l’accompagnamento di Massimo Zulpo al pianoforte, Enrico Cenci alle percussioni e dalle orchestre Fraglia dei Musici e Orchestraprogetto dirette da Alex Betto. Il concerto è ad ingresso libero.

L’evento chiude il programma delle manifestazioni “Natale con noi” organizzate dal Comune di Marostica. “Per noi – si legge in una presentazione del concerto da parte della corale – la musica, come l’ossigeno per la candela, è motivo di fiamma, di vita. Quest’ossigeno, che c’invade quotidianamente, alimenta il piccolo fuoco che è dentro ognuno di noi. Si crea così una calda passione, sicura e forte, che ci dona la carica indispensabile per respirare a fondo la vita. Incantati da tutto ciò, tentiamo di trasportare ovunque, attraverso il canto, la potenza di quest’arte. Ad ogni nuova idea, persona, melodia, il fuoco cresce. Ma, anche se scotta, il mondo che ci appare è tutt’altro che inferno”.