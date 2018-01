Maltempo, rientrato l’allarme per l’Astico

Venezia – Cessato allarme sul fronte meteo e su quello del rischio idraulico e idrogeologico nel vicentino. La preoccupazione era per il torrente Astico, per il quale era stato dichiarato ieri lo stato di allarme perché il corso d’acqua aveva superato la terza soglia idrometrica nella sezione di Lugo Vicentino. Il Centro funzionale regionale della Protezione civile ha invece ridimensionato oggi la situazione dato che il livello dell’Astico sta gradualmente calando e attualmente supera solo la prima soglia di attenzione.

Il maltempo comunque ha creato parecchi problemi in Veneto in questi giorni, soprattutto nel Bellunese, e continua a farlo dato che permane lo stato di preallarme a Perarolo di Cadore per possibili movimenti della frana della Busa del Cristo.

L’ultimo bollettino del Centro funzionale della Protezione civile, emesso alle 14 di oggi e valido sino alla medesima ora di domani, giovedì 11, conferma il persistere dello stato di criticità geologica per il movimento franoso nel comune cadorino, oggetto del monitoraggio costante dei tecnici della Protezione civile e dalla polizia urbana locale.