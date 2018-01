Il duo Lopez-Solenghi al Teatro Comunale di Vicenza

Vicenza – Spettacolo fuori abbonamento all’insegna del cabaret, al Teatro Comunale di Vicenza, nella serata di venerdì 2 febbraio. L’appuntamento è alle 20.45, con due protagonisti tra i più amati della scena nazionale, ovvero Massimo Lopez e Tullio Solenghi, in “Massimo e Tullio Show”. Lo spettacolo, che segna la loro riunione sul palco dopo quindici anni, li vede interpreti ed autori di una produzione International Music and Arts, accompagnati dalle musiche live della Jazz Company diretta da Gabriele Comeglio. Lopez e Solenghi proporranno una carrellata di imitazioni, sketch, performance musicali e improvvisazioni. I biglietti sono esauriti, disponibili solo in caso di rinuncia dei possessori.

“Lo spettacolo – si legge nella presentazione -, che gira sui palcoscenici italiani dallo scorso autunno, è l’incontro di due amici, due grandi mattatori della scena, che propongono una serie di numeri comici ad alto tasso di divertimento. Tra i vari cammei ci sono l’incontro tra Papa Bergoglio e Papa Ratzinger, i duetti musicali di Gino Paoli e Ornella Vanoni e quello di Dean Martin e Frank Sinatra. Ma c’è spazio anche per il teatro classico, con Solenghi che recita il monologo di Amleto, con il teschio in mano, imitando i leader politici attuali, da Macron a Putin, o alla Merkel. Spazio anche alle canzoni, con Massimo Lopez che attacca con un brano di Bublè”.

“Indimenticabile inoltre – si legge ancora – l’imitazione di Patty Pravo svampita. Ma non solo: Solenghi si trasforma in Paolo Conte e Giorgio Gaber, mentre Lopez torna alla politica mescolando Romano Prodi con Silvio Berlusconi e Antonio Di Pietro. Nel finale il pubblico potrà assistere ad un omaggio, toccante e molto sentito, ad Anna Marchesini, la terza anima del Trio, scomparsa da oltre un anno, a testimonianza che la loro comicità è stata un punto fermo, inarrivabile dell’umorismo televisivo Made in Italy, degli anni migliori”.

“Ad andare in scena sarà uno spettacolo comico, venato a volte di nostalgia, ma anche un viaggio che accarezza alcuni capolavori della nostra vita, riuscendo a far sorridere e anche a far riflettere. Dopo aver dato vita al Trio comico più famoso d’Italia, Massimo Lopez e Tullio Solenghi hanno intrapreso carriere solistiche, manifestando una formazione artistica straordinaria di showmen completi e poliedrici, e questo spettacolo lo dimostra”.