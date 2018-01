Lonigo, riaprirà il Bar Borsa. Pubblicato il bando

Lonigo – Lo storico locale liberty di Lonigo, che fu a lungo il cuore della vita sociale, il Bar Borsa, riaprirà i battenti dopo oltre un decennio di chiusura, e lo farà tornando all’antico splendore. E’ stato infatti aperto il bando per l’affidamento in concessione, mediante project financing, della progettazione e dell’esecuzione dei lavori di restauro del Caffè Borsa e della gestione del servizio bar e bistrot, per una valore stimato di quasi 14,5 milioni di euro e dalla durata di 30 anni. Il Bar Borsa, stupendo locale in stile liberty, è stato il principale caffè della città e, dopo alcuni anni di decadenza, è stato chiuso.

“Adesso, finalmente, la gara per l’appalto è aperta – ha commenta il sindaco di Lonigo, Luca Restello, – e sta al mercato dare una risposta positiva ed esauriente al progetto di finanza. A noi la soddisfazione e l’orgoglio di poter ridare alla città il suo antico cuore pulsante, mura che raccontano storie di un tempo che non c’è più e raffinata location di una vita sociale d’altri tempi che ci auguriamo di poter rivivere al suo interno”.

“Un plauso – ha aggiunto Restello – va anche agli uffici provinciali e alla ditta proponente, che hanno così dimostrato un grande interesse per la salvaguardia di un bene pubblico quale era ed è il Bar Borsa. Nessuno prima d’ora era riuscito a tutelarlo adeguatamente ma da oggi in poi la sua nuova rinascita è già scritta”. La scadenza per partecipare al bando è fissata al 23 febbraio ed è scaricabile a questo link.