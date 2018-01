Lonigo, scontro all’incrocio. In tre all’ospedale

Lonigo – Potrebbe essere stata una mancata precedenza ad un incrocio a provocare il grave incidente stradale con feriti, che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 23 gennaio, a Lonigo.

Lo scontro ha visto coinvolti due mezzi: un pick up ed una Peugeot 208 ed il bilancio è di tre persone rimaste ferite, una delle quali è stata trasportata all’ospedale con l’elicottero.

In seguito alla collisione, avvenuta verso le 13 in via Spessa, l’utilitaria si è rovesciata su un fianco, finendo la sua corsa tra un fossato ed un campo agricolo. Gli occupanti, una coppia di Cologna Veneta (comune della provincia di Verona), di 66 e 57 anni, sono rimasti intrappolati tra le lamiere della vettura e per liberarli sono intervenuti i vigili del fuoco di Lonigo.

I due feriti sono stati poi presi in cura e stabilizzati sul posto dal personale sanitario del 118. Per il marito si è reso necessario marito il trasferimento all’ospedale con l’eliambulanza. Anche gli occupanti del pick up, l’autista un uomo di 33 anni di Cologna Veneta, e la passeggera, sono stati accompagnati all’ospedale.

Per quanto riguarda le cause dell’incidente, queste sono al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, anche se, come detto in apertura, si ipotizza che uno dei due mezzi coinvolti non abbia rispettato il diritto di precedenza dell’altro.