Tragedia a Lerino. Muore investito da un treno

Torri di Quartesolo – Tragedia quest’oggi sulla linea ferroviaria tra Padova e Vicenza, alla stazione di Lerino, dove una persona, nella tarda mattinata, è stata investita da un treno in transito. Purtroppo è finita sotto le rotaie ed è stata trascinata dal convoglio, che si è fermato circa un chilometro più avanti.

Sul posto è intervenuta l’autorità giudiziaria per i rilievi del caso. La linea è stata anche interrotta per circa 90 minuti ed i treni in transito hanno accumulato ritardi significativi. Tutto è ritornato alla normalità nel primo pomeriggio.