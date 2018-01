L’architettura di David Chipperfield a Vicenza

Vicenza – La grande architettura ritorna a Vicenza, dal 12 maggio al 2 settembre, in un allestimento espositivo in Basilica palladiana dell’architetto britannico David Chipperfield, nel quale saranno presentati 15 progetti sviluppati dagli studi David Chipperfield Architects di Londra, Berlino, Milano e Shanghai. L’iniziativa è stata presentata oggi a Palazzo Chiericati dal vicesindaco e assessore alla crescita del Comune di Vicenza Jacopo Bulgarini d’Elci.

Oltre allo stesso Chipperfield, c’erano anche il presidente di Abacoarchitettura Lorenzo Marchetto, la presidente dell’ordine provinciale degli architetti, Manuela Pelloso, il presidente della Edili di Confindustria Vicenza Antonio Vescovi e il presidente dell’ordine degli ingegneri Pietro Paolo Lucente. Quella dell’architetto britannico sarà la prima di una nuova stagione di esposizioni, a Vicenza, dedicate all’architettura contemporanea, che si terranno a distanza di dodici anni dall’ultimo grande evento di questo genere.

“Si tratta di un ritorno atteso a lungo – ha sottolineato il vicesindaco – e carico di significati. Vicenza è senza dubbio una delle grandi città mondiali dell’architettura. Molto si è fatto in questi anni, e si fa, ma mancava da prima del restauro l’appuntamento con una grande esposizione dedicata all’architettura, con un protagonista contemporaneo a disegnare la propria stessa presenza in un luogo sacro per gli architetti di tutto il mondo come la Basilica palladiana. Sarà, peraltro, un ritorno che trova profondamente cambiata la Basilica: oggi più frequentata, conosciuta, abitata e vissuta di quanto sia mai stata. Un ritorno in grande stile e, spero, il primo di una lunga serie di progetti da svilupparsi nel corso del tempo”.

David Chipperfield Architects Works 2018, come dicevamo, esporrà una selezione di 15 suoi recenti progetti attraverso le diverse fasi di sviluppo, illustrando una serie di attività che si realizzano in un moderno studio di architettura. In un’epoca dominata dalle immagini, l’identità di David Chipperfield Architects può risultare difficile da definire perché fortemente legata ad un’attitudine alla progettazione e al lavoro di squadra, piuttosto che a un determinato stile. Rivelare i processi di progettazione e creazione architettonica diventa quindi cruciale per comprendere i valori che unificano il complesso di opere a livello internazionale.

La presentazione di ciascun progetto è gestita dai rispettivi team di progettazione, rivelando il desiderio di affrontare sfide culturali, professionali e intellettuali complesse. Emerge inoltre la collaborazione tra i team di progettazione, i consulenti, i clienti e, soprattutto, gli utenti finali. Contemporaneamente all’accento posto sul lavoro svolto, una panoramica introduttiva dei principali edifici completati dallo studio offre un ulteriore contesto nel quale esaminare i progetti in mostra.

“Questa mostra – ha spiegato oggi Chipperfield – rappresenta il tentativo di illustrare una maniera di lavorare: il modo in cui sviluppiamo le idee, come lavoriamo in parallelo su diversi progetti, con differenti culture e diverse risorse, priorità e collaboratori, bilanciando prospettive locali e globali. Come gruppo abbiamo cercato di mantenere una mentalità da studio, nonostante le dimensioni dei nostri uffici e nonostante la varietà e la molteplicità dei nostri progetti”.