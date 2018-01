Arcugnano – Nuovi asili per mille bambini veneti sotto i sei anni, e nel progetto, per quanto riguarda la nostra provincia, c’è Arcugnano, assieme a Occhiobello (Rovigo) ed a Villafranca di Verona. Avverrà grazie ai fondi Inail che il Ministero dell’istruzione, tramite le Regioni, ha messo a bando. La Regione Veneto si è aggiudicata 13,5 milioni di euro (dei 150 stanziati su scala nazionale) per realizzare quelli che sono stati definiti “poli dell’infanzia innovativi”, cioè servizi educativi per i bambini che integrino asili nido e scuole materne in un progetto unitario, nella soluzione logistica e nel percorso didattico.

“E’ un investimento importante per il Veneto, che potenzierà l’offerta di servizi per la prima infanzia”, ha sottolineato l’assessore al sociale della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, presentando i tre progetti insieme agli amministratori di Arcugnano, Occhiobello e Villafranca.

“Mille posti in più – ha aggiunto – rappresentano una boccata di ossigeno, un investimento significativo nei percorsi educativi per la prima infanzia e nei servizi per le famiglie. Attualmente in Veneto 21 bambini su 100, in età da zero a tre anni, trovano posto al nido. Il nostro obiettivo è utilizzare al meglio le risorse, regionali e statali, ordinarie e straordinarie, per sostenere e potenziare la rete delle strutture per la prima infanzia, nonostante non sia scuola dell’obbligo, perchè è un diritto dei più piccoli vivere spazi ed esperienze educative di socialità, ed è una esigenza delle famiglie, in particolare delle giovani coppie, riuscire a coniugare genitorialità e lavoro”.

Dei 9 progetti che hanno partecipato al bando, sette sono stati giudicati ammissibili. Alla fine tre hanno superato il vaglio tecnico dei criteri individuati, in base a biocompatibilità, sostenibilità e valenza educativa del progetto. Il comune di Arcugnano riceverà poco più di 4,34 milioni di euro per la realizzazione di un polo per l‘infanzia a Torri, la frazione centrale, che consentirà di accorpare i plessi esistenti e di sviluppare, in continuità con l’attuale scuola materna, un arioso complesso che ospiterà 187 posti di asilo nido e 225 di scuola materna. Si tratterà di una sorta di cittadella per l’infanzia, ricca di verde e progettata a misura di bambino e di famiglia.

Particolarmente soddisfatto il sindaco di Arcugnano, Paolo Pellizzari, per essersi aggiudicato un contributo molto cospicuo. “Non sarebbero bastati i bilanci comunali di dieci annualità per sostenere una simile spesa”, ha ammesso. E’ stato invece possibile grazie all’aiuto progettuale di uno stagista dello Iuav, Niccolò Andreella, che ha messo a disposizione dell’amministrazione comunale di Arcugnano talento e competenze per aiutare il proprio comune a vincere la gara contro il tempo del duplice bando regionale e ministeriale.