Vicenza, Incontro sulla Tastiera fucina di talenti

Roma – Prestigioso traguardo raggiunto da una giovane flautista che si era esibita, lo scorso ottobre, al Teatro Olimpico di Vicenza nell’ambito della stagione musicale di Incontro sulla tastiera, che in questo modo conferma la sua vocazione di fucina di giovani talenti. E’ la 27enne portoghese Adriana Ferreira, che ha conquistato il posto di primo flauto all’Accademia Santa Cecilia di Roma, una delle più importanti orchestre italiane ed europee. Tanti i flautisti accorsi da ogni parte d’Europa, molti già primi flauti di altre orchestre, ma ad aggiudicarsi il posto di primo flauto è stata la musicista che il pubblico vicentino ha avuto già modo di apprezzare in prima assoluta.

“E’ motivo di grande soddisfazione per me e la mia associazione – ha commentato Mariantonietta Righetto Sgueglia, direttore artistico di Incontro sulla tastiera. “, perché è una nuova prova dei talenti che riusciamo a portare a Vicenza nel continuo lavoro di ricerca di giovani musicisti, nazionali e non, da sostenere e incoraggiare. E’ proprio questo il fulcro attorno a cui ruota tutta la nostra attività: scovare giovani talentuosi e portarli su grandi palcoscenici, per dar loro l’opportunità di farsi conoscere da un pubblico sempre più vasto”.

La giovane flautista portoghese, già primo flauto co-solista dell’Orchestre National de France, si è imposta con grande carattere e personalità, mostrando tutte le sue qualità. La Ferreira ha comunque già vinto numerosi concorsi internazionali, tra i quali il primo premio al Carl Nielsen Flute Competition, nel 2010, il secondo premio al Concorso flautistico internazionale di Ginevra, il terzo premio al Kobe International Flute Competition, in Giappone, ed ancora un primo premio al Concorso flautistico internazionale Severino Gazzelloni.

Al Teatro Olimpico, in ottobre, la Ferreira si era esibita nell’ambito dell’iniziativa Falaut Day, organizzata dall’Associazione flautisti italiani in collaborazione con Incontro sulla tastiera. Un sodalizio, quello tra le due realtà musicali, nato proprio a sostegno del flauto e dei giovani talenti, nello spirito che guida da sempre il lavoro di entrambe le associazioni e che ha portato nel 2017 alla decisione di inserire stabilmente il concerto del vincitore del concorso Severino Gazzelloni all’Olimpico di Vicenza. Alle prove finali del concorso per l’Accademia di Santa Cecilia c’era anche Alexander Marinesku, giovane flautista russo vincitore dell’ultima edizione del concorso Gazzelloni e per questo protagonista, insieme alla Ferreira, del concerto dell’Olimpico in ottobre.