Incidenti a Marano e a Piovene. Due feriti

Marano Vicentino – Due incidenti stradali con feriti, una donna ed un ragazzo minorenne, entrambi accompagnati all’ospedale, si sono verificati questa mattina presto, prima delle otto, a Piovene Rocchette e a Marano Vicentino.

Iniziamo proprio da quest’ultimo episodio, che ha visto coinvolto un giovane, in sella ad una bicicletta. Mentre il minore stava percorrendo via Sant’Angelo, a Marano, per ragioni ancora al vaglio della pattuglia della polizia locale di Schio intervenuta, si è scontrato con una Fiat 500 guidata da un 30enne del posto. Dopo l’urto il ciclista è stato sbalzato a terra, di fronte alla vettura.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del Suem, che hanno portato il giovane all’ospedale Alto Vicentino di Santorso. Nel momento in cui scriviamo sono ancora in corso gli accertamenti del caso, ma per fortuna le condizioni del ferito non destano particolari preoccupazioni.

L’altro incidente, invece, ha coinvolto una donna di 37 anni di Piovene, la quale, a bordo di una minicar, stava percorrendo via Caltrano, con direzione Chiuppano. Nelle vicinanze del ponte dell’autostrada, la donna ha perso il controllo del mezzo ed è uscita di strada.

Nonostante l’automobilista abbia prontamente frenato, il quadriciclo ha proseguito la marcia, colpendo e abbattendo la rete di cinta autostradale, ed arrestando la sua corsa a lato del viadotto, una decina di metri più in basso rispetto al piano stradale.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale del distaccamento di Piovene, due mezzi dei vigili del fuoco di Schio ed una ambulanza, che ha preso in carico la 37enne, leggermente ferita, e l’ha accompagnata al nosocomio di Santorso.