Incidente sul Costo. Grave un motociclista 23enne

Cogollo del Cengio – Ennesimo grave incidente stradale capitato quest’oggi lungo la strada statale 349 del Costo, all’ altezza del bar trattoria La Barricata. Un motociclista 23enne di Chiuppano, a bordo della propria moto Yamaha R600, mentre scendeva da Asiago, diretto verso Piovene, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere prima contro la barriera di contenimento e poi contro la parete della montagna.

Prontamente giunti i soccorsi sul posto, le condizioni del centauro sono apparse subito piuttosto serie. Si è così deciso di trasportare il giovane con l’elisoccorso all’ospedale di Verona, dove ora è ricoverato in prognosi riservata. Intervenuti sul posto anche i carabinieri della stazione di Piovene Rocchette per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente.