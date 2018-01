Montecchio, camion si schianta contro un platano

Montecchio Maggiore – Poteva avere conseguenze anche peggiori l’incidente che ha coinvolto un grosso camion a rimorchio, che questa mattina, verso le 9.30, è andato a sbattere contro un platano mentre percorreva la strada provinciale 246, in via Canova Superiore, nei pressi di Montecchio Maggiore e diretto verso Vicenza.

Un caso fortunato è stato soprattutto il fatto che in quel momento non vi fossero altri mezzi in transito sulla stretta ma trafficata arteria, quantomeno non fossero vicini al camion, dato che l’autoarticolato, quando l’autista ha perso il controllo del mezzo, si è anche paurosamente intraversato sulla strada.

L’abitacolo del camion inoltre si è schiantato con violenza contro il platano proprio sul lato del conducente e, come si sa, incidenti con questa dinamica hanno spesso tragiche conseguenze. L’autista invece è rimasto solo ferito, seppur in modo piuttosto serio, e tra l’altro, aiutato da alcuni passanti, è anche riuscito a venir fuori da solo dalla cabina del mezzo pesante.

Rapidamente arrivati sul posto i soccorsi, i vigili del fuoco, giunti da Arzignano, hanno messo in sicurezza il camion, mentre l’autista, un uomo di Casale sul Sile, veniva stabilizzato dal personale sanitario del Suem 118 per essere trasferito in ospedale.

Naturalmente, sono state pesanti le conseguenze per il traffico sulla provinciale. Per le operazioni di recupero del mezzo, la circolazione stradale è stata deviata dalla polizia locale, a Trissino ed a Montecchio.