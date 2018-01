Il Vicenza Calcio volta pagina e va a Teramo

Vicenza – “E’ fondamentale tornare a parlare di calcio. Stiamo vivendo una fase di transizione, ma almeno ora c’è chiarezza, quella che purtroppo è mancata nel corso degli ultimi mesi”. Ha parlato con molta franchezza quest’oggi il tecnico del Vicenza Nicola Zanini, incontrando la stampa alla vigilia di Teramo-Vicenza, in programma domani alle 16.30 allo stadio Gaetano Bonolis della città abruzzese. E finalmente Zanini ha parlato di calcio, dopo alcuni mesi nei quali è invece successo di tutto, dalla miriade di parole rimaste tali al pugno fermo della magistratura che ha ufficializzato, proprio ieri, il fallimento della società.

Ma, paradossalmente, il fallimento del Vicenza Calcio è stato vissuto come una buona notizia, la prima dopo tanto tempo, dato che almeno ora, come ha detto lo stesso allenatore, c’è chiarezza, e i fatti concreti prendono il posto delle parole. Naturalmente, l’aspetto positivo è dato dal fatto che è stato autorizzato l’esercizio provvisorio e che il campionato potrà essere portato a termine, se ci saranno le condizioni. La società Vicenza Calcio intanto andrà all’asta e, se qualcuno vorrà investire nella squadra, potrebbero essere salvati 115 anni di storia e di tradizione calcistica di prestigio.

C’è fiducia sopratutto nel curatore fallimentare che gestirà il Vicenza, Nerio De Bortoli. “Abbiamo avuto mesi di chiacchiere – ha infatti sottolineato Zanini stamane – e, subito dopo, una persona, il dottor De Bortoli, ha parlato di aspetti concreti. L’impatto è stato positivo, avevamo bisogno di aria. Serve tornare a fare quello che sappiamo fare”.

Il tecnico biancorosso ha poi affrontato anche il tema della partita di Coppa Italia contro il Padova, non giocata nei giorni scorsi. “Quello che non volevo – ha detto era vivere una farsa, mettere a repentaglio dei ragazzi, che non lo meritavano. I giocatori della prima squadra hanno preso una posizione, che è stata sposata da tutti a fronte della situazione che si era venuta a creare. Quanto ai punti di penalità, affronteremo anche questo…”

“La stagione – ha poi concluso Zanini – è stata contrassegnata dai problemi. Ora siamo noi chiamati a risollevare la situazione, e siamo anche pronti a ritrovarci e rialzare la testa. Vogliamo tornare a sentire il nostro pubblico, che esulta, che fischia, che critica. E dobbiamo soprattutto essere pronti ad affrontare i prossimi cinque mesi, che saranno di battaglie e di sacrifici”.