Franzina e gli eroi del nostro tempo a Villa Mascotto

Sandrigo – Proseguono gli appuntamenti del festival Margherita in Festa. Nella suggestiva cornice di Villa Mascotto ad Ancignano, frazione del Comune di Sandrigo, martedì 9 gennaio, alle 20.30, la cooperativa Margherita ospiterà lo storico Emilio Franzina, che parlerà di “Eroi del nostro tempo”. Ordinario di storia contemporanea presso l’università di Verona, Franzina è uno studioso di storia sociale e culturale dei secoli diciannovesimo e ventesimo.

Si è occupato in particolare di scrittura popolare e di migrazioni all’estero su cui ha pubblicato, tra l’altro, “Merica! Merica! Emigrazione e colonizzazione nelle lettere dei contadini veneti in America Latina (1876-1902)”, Feltrinelli, 1979 e “Gli italiani al nuovo mondo. L’emigrazione italiana in America (1492-1942)”, Mondadori, 1995. Autore a suo tempo per la Rai di trasmissioni radiofoniche e televisive, svolge un’intensa attività di animazione teatrale in proprio con lezioni di storia cantata, assieme al complesso musicale degli Hotel Rif, con cui porta in scena da maggio 2014 la versione teatrale del suo “La storia (quasi vera) del Milite ignoto”, Donzelli,2014.

Collabora anche con registi, musicisti e attori, a cominciare dal 2002 quando inaugurò la nuova fase di tale sua esperienza di public history assecondando David Riondino, con Enrico Rava e Stefano Bollani, nella rappresentazione de “Il Trombettiere”, lo spettacolo dedicato alla storia romanzata della vita di John Martin (Giovanni Martini), il trombettiere del generale Custer alla battaglia del Little Bighorn.

Nel corso della serata altri interventi daranno lo spunto per riflessioni su altre sfumature del tema “Eroi del nostro tempo”, dall’emigrazione al volontariato, dalla quotidianità in condizioni difficili al lavoro. Sono previsti anche interventi musicali. Per maggiori informazioni e per confermare la presenza scrivere a info@cooperativamargherita.org.