Asiago, tutti con il naso all’insù. Torna Fiocchi di luce

Asiago – La prossima settimana, dal 2 al 4 febbraio, Asiago ospiterà l’edizione 2018 di Fiocchi di luce, che prende il nome di “Favola bianca”. Un titolo che vuole celebrare la magia della neve, elemento capace di trasformare la realtà, invitando così il pubblico a guardare con occhi diversi tutto ciò che lo circonda.

La manifestazione prevede spettacoli di fuochi d’artificio, musica e teatro e quest’anno, per una notte, traslocherà nel centro città. La prima serata, quella di venerdì 2, con inizio alle 22, si terrà infatti in Piazza Carli, mentre le altre due serate, quelle di sabato 3 (dalle 22) e domenica 4 (dalle 18) si svolgeranno, come da tradizione, all’aeroporto Romeo Sartori di Asiago.

Gli spettacoli in cartellone saranno ogni sera diversi. Aprirà la rassegna “La regina dei Ghiacci”, con protagonista una creatura mitologica che colora di bianco il mondo e cui tocco è in grado di far tornare magicamente in vita fauni dal manto candido, grandi cavalli di ghiaccio e delicate creature ammantate di luce. I fuochi d’artificio saranno accompagnati dall’intervento di attori.

Sabato, invece, lo show, dal titolo “Il racconto del bosco”, animato da elfi e fate, sarà dedicato alla suggestione del bosco e delle sue leggende. Per finire, domenica, a far alzare gli occhi al cielo agli spettatori ci penserà lo spettacolo pirotecnico “C’era una volta”, dedicato alla favola e alla fantasia. Un invito a non smettere mai di sognare.

“Asiago fiocchi di luce – ha sottolineato il sindaco, Roberto Rigoni Stern – è un appuntamento molto atteso dagli abitanti, di grande festa e coinvolgimento, ma anche una manifestazione di forte attrazione turistica nella stagione invernale. Quest’anno abbiamo voluto coinvolgere anche il centro cittadino, ambientando il primo spettacolo in piazza, un modo per animare diverse zone del territorio e diversificare l’offerta”.

“Uno spettacolo per le famiglie e per ogni fascia d’età – ha poi aggiunto la vicepresidente della Provincia di Vicenza, Maria Cristina Franco -e, perché no, anche per gli innamorati, visto l’alto livello di suggestione e romanticismo della rappresentazione, che valorizza il territorio e l’ambiente, richiamando molte persone per lo scenario magico”.

Al pubblico non è riservato solo il ruolo passivo dello spettatore: potrà anche partecipare in prima persona, grazie al concorso fotografico “Metti a fuoco”, che premierà i tre migliori scatti che ritraggono un momento della manifestazione. Le foto, in formato digitale, dovranno essere inviate entro le 12 di giovedì 8 febbraio, all’indirizzo asiagoturismo@comune.asiago.vi.it, oppure consegnate all’ufficio turismo e cultura del Comune, Palazzo del turismo Millepini di Asiago. Le premiazioni si terranno alle 17 di lunedì 19 febbraio nella sala consiliare del Municipio.

“Asiago Fiocchi di luce 2018” è promossa dal Comune di Asiago, in collaborazione con la Provincia di Vicenza e la Pro Loco di Asiago-Sasso e con il supporto di Due Punti Eventi per la promozione, l’organizzazione e la logistica. Accompagnerà la manifestazione la programmazione di animazione musicale curata da Radio Vicenza.