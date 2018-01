Fallimento Vicenza Calcio, nominato l’amministratore

Vicenza – Doveva essere una situazione davvero strana, particolare e deprimente, quella del Vicenza Calcio se oggi, dopo aver letto gli ultimi sviluppi su vari media, a cominciare dal Giornale di Vicenza che per primo ne ha dato conto, ci siamo sentiti per la prima volta ottimisti. Paradossale, perché si parla pur sempre del fallimento di una società calcistica, una situazione drammatica insomma, ma che a ben guardare è di gran lunga preferibile alle alternative, ed è soprattutto l’unica che autorizza un minimo di ottimismo.

Per farla breve, il tribunale ha già nominato un nuovo amministratore della società ed ha disposto l’esercizio provvisorio. A gestire il Vicenza Calcio è ora il commercialista Nerio De Bortoli, con esperienza di casi come questo dato che in passato si è occupato anche del fallimento del Venezia. Il Giornale di Vicenza spiega che il nuovo timoniere del vascello biancorosso si è già presentato al centro tecnico di Isola Vicentina, illustrando le novità e tranquillizzando giocatori e staff tecnico. Questo ha esautorato, di fatto, il proprietario Fabio Sanfilippo.

Sempre di oggi inoltre è la notizia che la magistratura sta iniziando a guardare dentro la società e sarebbero emerse anomalie negli ultimi bilanci, soprattutto per alcune voci che gli inquirenti ritengono siano state alterate. Riguarderebbero gli utili legati ai diritti televisivi e al merchandising.

Guardando al futuro invece, dicevamo che si è autorizzati ad un minimo di ottimismo. Lo si può dire certamente, quantomeno perché i tempi del fallimento si presentano brevi e l’autorizzazione all’esercizio provvisorio che è stata data consente alla squadra di portare a termine il campionato. Se buona parte dei giocatori deciderà di restare, il Vicenza potrebbe salvarsi a fine stagione e mantenere titolo sportivo e categoria.

Se la società viene acquistata dal fallimento inoltre, un nuovo proprietario non dovrebbe sobbarcarsi i debiti pregressi, vero macigno (anche un po’ opaco) che fino ad ora ha impedito ogni positiva conclusione della vicenda. Quindi potrebbe essere un’occasione ghiotta, per molti, di acquisire un club prestigioso a costi probabilmente accettabili.

Un’ultima cosa da segnalare: la società Vicenza Calcio Femminile, affiliata al settore giovanile del Vicenza Calcio Spa, visti i recenti fatti e il legame ai colori biancorossi, si rende disponibile ad aiutare ed ospitare il settore giovanile del Vicenza presso le proprie strutture di Via Baracca. Un bel gesto.