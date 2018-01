Costi della politica, Bartelle replica a Finco

Venezia – “Come si può vedere nel mio sito, dove sono riportate le singole voci, ho restituito un totale di circa 50 mila euro, dal giugno 2015 al 31 ottobre 2017, soldi che vanno anche a implementare il fondo per il micro credito alle imprese”. E’ questa la replica della consigliera regionale veneta del Movimento 5 Stelle Patrizia Bartelle, ad alcune dichiarazioni del consigliere regionale Nicola Finco, secondo il quale “i cinque consiglieri pentastellati veneti, quando si parla di soldi predicano bene ma razzolano malissimo”.

Secondo Finco, non avrebbero “mai rinunciato alle indennità, e nemmeno alla diaria che percepiscono interamente. Vorremmo tanto capire – aggiunge – quanti dei soldi che dicono di mettere da parte sono stati restituiti o distribuiti. Nessuno sa che fine abbiano fatto”

“Il mio reddito – risponde la Bartelle – è il più basso di tutti i consiglieri della Regione Veneto, non ho mai percepito alcuna indennità di carica o di funzione, non ho richiesto l’assegno di fine mandato, come invece è stato fatto dal consigliere Finco nonostante le promesse in campagna elettorale di non chiederlo per ridurre i costi della politica.

“Tutto tracciato e documentato, da sempre, – puntualizza la consigliera pentastellata – perché da sempre la trasparenza su come spendo i soldi di tutti i veneti sono tra le mie principali basi per essere considerata una loro corretta dipendente e cerco nel mio piccolo di ridurre i costi della politica, almeno restituendo ciò che non mi serve per l’attività istituzionale. Anche il consigliere Finco è così trasparente e preciso nel mostrare come e quanto spende per la sua attività istituzionale? Dovrebbe fare bene i conti, prima di accusare sparando nel mucchio”.