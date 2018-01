Comune di Pianezze (VI) – Avviso al pubblico

Comune di Pianezze

Provincia di Vicenza

– Piazza IV Novembre, 11 – 36060 PIANEZZE –

Pianezze 16/01/2018 – Prot. n. 277

– AVVISO DI DEPOSITO E PUBBLICAZIONE –

(Art. 18 L. R. 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.)

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 11 gennaio 2018 è stata

ADOTTATA

la “Variante n. 1 al primo Piano degli Interventi (P.I.) comunale – secondo stralcio”.

In data odierna gli atti della variante sono depositati nell’ufficio tecnico comunale di Pianezze per la durata di 30 giorni consecutivi, in libera visione a disposizione del pubblico.

Gli elaborati tecnici sono altresì consultabili sul sito web del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente/Pianificazione e Governo del territorio all’indirizzo www.comune.pianezze.vi.it e il presente avviso viene pubblicato anche all’Albo Pretorio On-line.

Nei successivi 30 giorni, a partire dal 16/02/2018 e fino a tutto il 17/03/2018, chiunque può formulare osservazioni alla Variante adottata che vanno presentate, con eventuali allegati, in carta semplice all’ufficio protocollo comunale, ovvero inviate al seguente indirizzo: Comune di Pianezze, Piazza IV Novembre n. 11, 36060 Pianezze (VI).

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

F.to Brogliato geom. Luigi