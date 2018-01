Vicenza – Giovedì 25 gennaio, dalle 18 alle 22, a Palazzo Cordellina, in contra’ Riale 12, a Vicenza, si terrà il workshop “Cercasi giovani con esperienza. È proprio questo che chiedono le aziende?”, il cui fine è quello di favorire l’incontro tra imprenditori, disoccupati e dipendenti su temi come l’invecchiamento attivo in azienda, l’ammodernamento digitale e tecnologico delle imprese, il rafforzamento della competitività aziendale, la valorizzazione dei lavoratori esperti.

Il workshop, organizzato dal progetto Cercando il lavoro del Comune di Vicenza, stimolerà il confronto sul contributo innovativo del lavoratore allo sviluppo produttivo, sullo scambio reciproco di competenze tra giovani e meno giovani, sui servizi aziendali che favoriscono la gestione dei tempi famiglia/lavoro e sulle soluzioni digitali in atto, per supportare aziende e disoccupati nel reggere in maniera positiva le nuove dinamiche del mercato del lavoro che (a volte) spaventano imprenditori, lavoratori anziani e giovani agli inizi della carriera professionale.

Coordinati da Cinzia Zuccon Morgani, giornalista freelance, interverranno Sebastiano Zanolli, speaker e scrittore motivazionale, Luca Vignaga, responsabile risorse umane di Marzotto Group, e Juri Devigili, psicologo del lavoro e responsabile del progetto Cercando il lavoro. Ai partecipanti saranno poste domande provocatorie per sfatare alcuni luoghi comuni sul lavoro e conoscere nuove opportunità per riqualificare personale dipendente e competenze professionali, anche attraverso il dialogo tra soggetti appartenenti a fasce di età diverse, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio di sapere accumulato in anni di attività lavorativa ed incrementare le forme di collaborazione e scambio tra lavoratori occupati e disoccupati.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione da effettuare via mail, inviando all’indirizzo cercandoillavoro@comune.vicenza.it la scheda di adesione compilata e firmata che si trova nel sito www.cercandoillavoro.it, nella pagina dedicata al workshop. Per informazioni telefonare al numero 0444 221910.