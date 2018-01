Castelgomberto, tre in manette per furto di rame

Castelgomberto – Da qualche settimana l’azienda Metalpress, di Castelgomberto, subiva, soprattutto nel weekend, dei furti di metalli, in particolare prodotti finiti in rame. Si trattava sempre di piccoli quantitativi, abbastanza comunque da creare sensibili disagi alla produzione industriale oltre che rappresentare una perdita economica per la ditta. Per porre un freno a questa incresciosa situazione, sabato i carabinieri di Trissino e del Norm hanno predisposto un servizio di osservazione che, alle prime ore di domenica 13 ha consentito loro di fermare quelli che ritengono essere gli autori dei furti. Si tratta di Simone Giacomon, 22enne di Trissino, di Deniel Eupani, 24enne di Castelgomberto e di Nicole Dal Santo, 23 enne di Chiuppano. I tre giovani sono stati arrestati in flagranza di reato, con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Nel tardo pomeriggio del 13 gennaio i militari hanno raggiunto la zona con veicoli muniti di targa di copertura per dare il via all’appostamento. Verso le 2 di notte di domenica, hanno notato avvicinarsi un’Audi bianca con a bordo tre persone, che si è fermata davanti al cancello d’ingresso dell’azienda. A quel punto due degli occupanti del mezzo sono entrati nel capannone dopo aver forzato una porta laterale, e servendosi di un sollevatore di pallet, trovato sul posto, hanno caricato a bordo della vettura alcuni manufatti in rame.

Conclusa l’operazione, i due sono saliti in auto, pronti per ripartire. Ed è stato in quel frangente che i carabinieri sono intervenuti per fermare l’Audi e procedere con l’identificazione degli occupanti, ma il guidatore, anziché fermarsi, ha provato a fuggire. Un tentativo, è il caso di dirlo, che si è presto arenato. Dopo avere abbattuto la recinzione del cantiere di costruzione della strada pedemontana, infatti, la vettura si è impantanata su uno strato di terreno fresco.

I militari hanno così potuto constatare che il bagagliaio dell’auto conteneva 300 cilindri e pistoni in rame, per un peso complessivo di circa 400 chili. Dopo l’arresto i tre giovani sono finiti ai domiciliari e questa mattina, al termine dell’udienza, il giudice ha convalidato gli arresti, disponendo inoltre la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.