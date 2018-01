Calcio, Vicenza-Padova da tutto esaurito

Vicenza – “Noi dobbiamo continuare a fare quello che sappiamo. Lo abbiamo dimostrato domenica scorsa e domani dovrà essere un grande regalo per noi e per il popolo biancorosso. C’è attesa per quello che si configura essere un evento, ed è quello che si sta ora respirando in città. Certe partite si aspettano, sia da parte nostra sia da parte della gente, e bisogna affrontarle. Il pubblico deve essere l’arma in più, noi possiamo beneficiare di questo aspetto”.

E il pubblico si sarà domani sera sugli spalti, tanto che per Vicenza-Padova (fischio d’inizio alle 20.30) si preannuncia uno stadio Menti pieno di tifosi, compresi quelli del Padova nel settore ad essi riservato. Coreografia delle grandi occasioni dunque, per un supporto del quale i biancorossi hanno estremo bisogno per far la loro parte e contribuire a portare la navicella in porto.

A parlare comunque era il tecnico del Vicenza, Nicola Zanini, incontrando la stampa, questa mattina,. nel consueto pre partita. “Affrontiamo una squadra forte – ha aggiunto il mister -, meritatamente prima in classifica e che possiede degli elementi di categoria superiore. Sarà durissima. Il gap c’è ma non così eccessivo, credo nei miei ragazzi e li reputo altrettanto bravi. La differenza la fa lo stato d’animo, la situazione societaria e una rosa decisamente ampia”.

Zanini si è detto sicuro, domani sera, di poter contare su tutti i giocatori, e di non credere che ci saranno sorprese dell’ultimo minuto. “Se ce ne saranno ne prenderemo atto, ma io sto vedendo in campo, giorno dopo giorno, dimostrazione di professionalità, di attaccamento alla maglia e non è una frase fatta. Le dinamiche di mercato fanno parte del gioco, in questo momento sto vedendo dei calciatori al massimo della concentrazione e con grande voglia di riscatto”.

Il riferimento è, naturalmente, a possibili scelte di alcuni calciatori di svincolarsi e approdare ad altre squadre. Lo ha fatto Di Molfetta ad esempio, e ve ne saranno probabilmente altri… Di contro però è arrivato, in via temporanea, dal Parma, Francesco Giorno. La squadra in fondo c’è ancora.