Buono il rating bancario delle imprese vicentine

Vicenza – Il 79,8% delle piccole e medie imprese vicentine sono “bancabili”, ovvero hanno un rating, calcolato con gli algoritmi di Moody’s, che indica una qualità del credito che va da solida a eccellente. E’ questo il risultato dell’indagine “Il rating bancario di 1000 imprese vicentine dopo la liquidazione delle Banche Venete” che Confindustria Vicenza, prima in Italia, ha svolto sulle società di capitali associate, ad esclusione di quelle immobiliari e dei gruppi molto grandi, quelli con oltre un migliaio di dipendenti, per i quali lo strumento d’analisi non sarebbe appropriato. Si tratta, quindi, per lo più di imprese piccolo, ma vi sono anche diverse aziende medio grandi, con 500 dipendenti e più.

“Specialmente negli ultimi anni – spiega Mirko Bragagnolo, delegato di Confindustria Vicenza per il credito e la finanza -, la vita delle imprese è stata molto influenzata da quanto avveniva nel mondo della finanza. Nostro malgrado abbiamo, anche conosciuto la crisi di due importanti banche venete e l’impatto che questo ha avuto sul territorio e sul mercato del credito. Proprio per questo, consci del ruolo sempre più cruciale del rating nel rapporto con le banche (ma anche con clienti e fornitori di filiera, soprattutto esteri) abbiamo ritenuto di offrire a 1080 aziende associate il Credit Passport per quanto riguarda la parte dell’analisi di bilancio. Da questo imponente lavoro, abbiamo ricavato i dati per l’indagine che ci restituisce una fotografia molto positiva del tessuto manifatturiero vicentino”.

Il Credit Passport è un report che misura la probabilità di insolvenza (probability of default) dell’azienda e ne illustra in maniera chiara e trasparente gli elementi che la determinano. Il servizio utilizza una tecnologia d’avanguardia di analisi di Credit Data Research (CDR), società londinese che utilizza anche algoritmi Moody’s Analytics. Lo strumento è generato dalla combinazione di due componenti fondamentali per l’analisi del merito creditizio: la componente finanziaria e la centrale rischi. L’indagine offerta alle imprese da Confindustria Vicenza si basa solo sulla componente finanziaria, ovvero sull’analisi dei dati di bilancio depositati in Camera di Commercio e quindi pubblici (contrariamente alla centrale rischi).

“La fotografia restituita da questa analisi – spiega Alberto Nardi, responsabile credito e finanza di Confindustria Vicenza – è molto chiara: il modello della media azienda vicentina e veneta, che fa ricerca e innovazione ed è molto internazionalizzata, risulta essere quello vincente. Infatti il 56,1% delle aziende ricade nella classe di merito A (A++, A+ e A). Il 79,8% rientra tra le ‘bancabili’ (che comprende anche la classe B). Solamente il 2,2% rientra nella classe molto critica e il 4,2% in classe bassa. Osserviamo inoltre una certa omogeneità, ovvero non ci sono particolari scostamenti di dati tra settore e settore e nemmeno una correlazione particolarmente stretta tra dimensione aziendale e rating”.

“Questa analisi – riprende Bragagnolo – permette alle imprese, a Confindustria Vicenza e al territorio di poter approcciare il mercato finanziario, intendendo le banche ma anche gli investitori e i gestori dei Pir, facendo leva sulla propria forza, comprovata dai numeri, e soprattutto sulle proprie garanzie e potenzialità”.

“Non a caso – conclude Bragagnolo – in occasione della stipula di recenti convenzioni riservate ai nostri associati per l’accesso a linee di credito agevolato, con istituti quali Banco Desio, Banco Bpm e Bnl, si è previsto, negli accordi, che il Credit Passport venga riconosciuto, permettendo un abbattimento significativo dei costi di istruttoria. Fondamentalmente ripagando il costo del report. Credo sia un guadagno per tutti: sia per l’azienda che per l’istituto di credito che possono dialogare su una base di maggiore consapevolezza e trasparenza”.