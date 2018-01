Buona tavola, è la stagione del ranpussolo di Villaga

Villaga – Dalle frittelle di ranpussolo e murlone di Montegnago ai maltagliati di farina di maranello con raperonzoli e pancetta stufata; dalla pizza al ranpussolo spadellato e lardo di Colonnata al classico salame ai ferri con ranpussolo, lardo e aceto fino ai pancakes con mousse al ranpussolo e salsa di arancia. Sono solo alcuni dei piatti che i ristoratori di Villaga e dintorni avranno in menu per la nuova edizione della rassegna enogastronomica dedicata a questo straordinario prodotto: il ranpussolo de Villaga, come si chiama qui il raperonzolo.

Tra gennaio e febbraio 2018 questo territorio dell’area berica diventa la capitale di una verdura che dà il meglio di sé cruda, quando si apprezza il particolare gusto della radice, ma che diventa anche un prezioso ingrediente per fantasiosi piatti curati dagli chef del territorio. Il clou della rassegna, promossa dal Comune di Villaga e dalla delegazione Confcommercio del paese, sta nelle cinque serate a tema proposte da altrettanti locali della zona: il 13 gennaio alla Trattoria Berica di Pozzolo di Villaga, il 18 gennaio al Barbagianni di Toara di Villaga, il 19 gennaio alla Pizzeria-Trattoria all’Alpino di Pozzolo di Villaga, il 26 gennaio alla Trattoria Sabrina di Villaga e infine il 3 febbraio all’Agriturismo Belvedere di Villaga.

Per tutto il periodo della rassegna piatti a base di ranpussolo di Villaga saranno comunque sempre disponibili in questi ristoranti, che propongono inoltre la tradizionale abbinata salame ai ferri e ranpussoli ad un prezzo speciale. Ad aderire alla rassegna sono poi altri tre locali dove si potranno trovare in menu piatti a base di ranpussolo abbinati a prodotti locali: si tratta della trattoria Gemma dei Berici, di Villaga, del ristorante Ai Canonici, di Barbarano Vicentino, e della pizzeria ristorante Cà Martina di Zovencedo. Maggiori informazioni sulla rassegna e i menu completi delle serate sono consultabili sul sito www.ristoratoridivicenza.it.