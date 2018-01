Breganze, auto contro moto. Grave un 17enne

Breganze – E’ stato trasportato in ospedale in codice rosso, il ragazzo di 17 anni di Fara Vicentino, che questa mattina presto, in sella ad uno scooter, è rimasto ferito dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale a Breganze.

Lo scontro, tra una vettura ed il motorino del minorenne, è avvenuto alle 7 di martedì 30 gennaio. Il giovane stava percorrendo piazza Giuseppe Mazzini, in centro al paese, con direzione via Riva quando, giunto all’altezza dell’intersezione con via Cinque martiri, per cause in corso di accertamento, non è riuscito ad evitare l’impatto con una autovettura, una Jeep guidata da un 28enne di Breganze.

Il breganzese, che stava viaggiando nella direzione di marcia opposta rispetto a quella del minorenne, era impegnato in una manovra di svolta a sinistra, per immettersi in via Cinque martiri.

Come sempre avviene in questi casi, ad avere la peggio in seguito all’impatto tra la vettura e il ciclomotore è stato lo scooterista, caduto rovinosamente a terra. Subito soccorso da una ambulanza del 118, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Alto Vicentino di Santorso.

Ad occuparsi dei rilievi tecnici di questo grave incidente, così come della regolazione del traffico, è stata una pattuglia del distaccamento di Breganze della polizia locale Nordest Vicentino.