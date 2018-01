Blocco dei tifosi al Menti. La Berretti non va a Padova

Vicenza – Mattinata di tensione quest’oggi davanti allo stadio Menti di Vicenza, dove centinaia di tifosi biancorossi si sono riuniti per impedire che fosse la formazione giovanile del Vicenza Calcio, la Berretti, ad andare a Padova e scendere in campo al posto della prima squadra, in questi giorni in sciopero, contro i biancoscudati nell’impegno di Coppa Italia di serie C. Dopo l’istanza di fallimento presentata ieri, e soprattutto dopo surreali vicissitudini societarie durate mesi, con i giocatori che non prendono lo stipendio da agosto, i biancorossi hanno dichiarato lo stato di agitazione, facendo così saltare la trasferta a Padova. Per tutta risposta la società aveva deciso di far scendere il campo i ragazzi del Vicenza.

Una soluzione che, sebbene avrebbe forse fatto evitare una penalizzazione ed una multa alla società, è stata giudicata farsesca e scorretta un po’ da tutti, a cominciare dai tifosi (per inciso, anche da quelli padovani) che oggi hanno inscenato la protesta al Menti decisi anche a bloccare il pullman che avrebbe dovuto portare la Berretti allo stadio Eugano per il fischio d’inizio delle 14.30. Si sono così concretizzati seri problemi di ordine pubblico…

Nella tarda mattina il Vicenza Calcio ha poi diffuso una nota nella quale prende atto che “per la presenza di donne e bambini, le forze dell’ordine hanno fatto sapere di non aver abbastanza personale per garantire l’uscita del pullman. La Questura – continua la nota della società – segnala oltre mille persone davanti al cancello, sebbene dalle foto e dalle dichiarazioni dei presenti sembrino decisamente meno, circa trecent0. A fronte della circostanza creatasi la partita dovrà intendersi a tutti gli effetti annullata. Ci riserveremo di quantificare i danni e di individuarne i responsabili. Vicenza Calcio è rammaricata del comportamento non giustificato dei tifosi, in quanto coloro che erano stati scelti per disputare la partita sono comunque tesserati della società. L’aver limitato la libertà di scelta di questi ragazzi, riteniamo sia lesivo della libertà degli stessi”.

E non si è fatta attendere la replica della Questura di Vicenza che, a sua volta, è intervenuta con alcune precisazioni subito dopo la società biancorossa. “Con riferimento alla nota ufficiale odierna del Vicenza Calcio – vi si legge -, la Questura precisa di avere affrontato la situazione creatasi stamattina allo Stadio Menti in maniera e con risorse adeguate rispetto alle circostanze.Le forze dell’ordine hanno costantemente presidiato l’intera area, in cui erano confluiti numerosi tifosi che manifestavano pacificamente la propria contrarietà alla trasferta ed una cui delegazione ha incontrato rappresentanti del Vicenza Calcio e giocatori presenti. Questi mai hanno formulato richiesta di uscire dalla porta carraia per andare a Padova. Piuttosto, giocatori e staff, che avevano autonomamente deciso di non effettuare la trasferta, hanno raggiunto i tifosi all’esterno dell’impianto sportivo”.