“Befana Fascista”, la replica di Mis e Forza Nuova

Vicenza – “Alla lettura del delirante comunicato con il quale l’Anpi attacca la nostra iniziativa, abbiamo provato, come tantissimi altri vicentini, una pena infinita per chi l’ha concepito e redatto”. Esordiscono così, in una nota congiunta diffusa oggi, i coordinamenti del Movimento Italia Sociale e di Forza Nuova rispondendo alle dichiarazioni dell’Anpi vicentina sulla Befana Fascista. La nota è firmata dai responsabili dei due movimenti, Gian Luca Deghenghi e Daniele Beschin, secondo i quali “le farneticanti accuse del presidente provinciale dell’Anpi, Danilo Andriollo, e del suo vice Luigi Poletto non hanno bisogno di commenti”.

“ Ciò detto – continuano Deghenghi e Beschin -, ieri abbiamo consegnato, con il permesso dei responsabili, le tradizionali calze della Befana presso i reparti di pediatria e chirurgia pediatrica del San Bortolo. Le abbiamo lasciate a disposizione del personale per la distribuzione e nessuno, tra i bambini ricoverati (senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali e sociali, come recita la nostra Costituzione, richiamata da Andriollo e Poletto) saprà chi ha dedicato loro questo pensiero. Non un accenno a Mis, Forza Nuova, Befane Tricolori o Fasciste. Nessuna sceneggiata propagandistica. Per i bambini, la calza, l’avrà portata la Befana. Le polemiche degli adulti non li riguardano”.

Movimento Italia Sociale Vicenza e Forza Nuova precisano di “non preoccuparsi delle aggressioni verbali dell’Anpi e delle accuse di strumentalizzazione. Noi ci teniamo stretto ogni sorriso che saremo riusciti a regalare a quei bambini – concludono -, incuranti degli sproloqui degli antifascisti di professione. Per quanto riguarda i signori Andriollo e Poletto, crediamo che quest’anno, per la Befana, troveranno nella loro calza solo carbone, come si meritano coloro che coltivano odio e livore”.