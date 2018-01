Bassano, donna muore a 57 anni per la meningite

Bassano del Grappa – Una forte febbre, la corsa in ospedale, durante la notte scorsa, dove i medici si rendono subito conto della gravità del caso e la ricoverano in rianimazione, ed infine, il giorno dopo, la morte. E’ quanto è purtroppo successo ad una donna di 57 anni, di Rosà, Graziella Guarise, spirata nel pomeriggio di oggi all’ospedale di Bassano del Grappa a causa di una meningite.

Ogni tentativo di salvare la signora è stato vano, le cui condizioni dopo i primi esami ed accertamenti sono apparse subito gravissime. E come sempre avviene in questi casi c’è allarme trattandosi di una malattia infettiva molto pericoloso.

La direzione della Ulss 7 Pedemontana ha fatto sapere che, come da prassi, è stato allertato il servizio di Igiene pubblica ed è scattata subito la profilassi per i familiari della donna e per coloro che sono entrati in contatto con lei, tra i quali anche 29 operatori sanitari dell’ospedale bassanese.