Bassano, donna centenaria salvata da un incendio

Bassano del Grappa – Una donna molto anziana, addirittura di 103 anni, è stata salvata ieri dai vigili del fuoco intervenuti in una abitazione di Bassano del Grappa nella quale era in corso un principio di incendio. E’ successo in viale di Diaz dove, al primo piano di una palazzina, si stavano sviluppando le fiamme mentre l’anziana si trovava nella sua casa al piano superiore ed era rimasta bloccata dal fumo.

I pompieri, intervenuti dal distaccamento bassanese con due automezzi, hanno raggiunto la donna e l’hanno portata giù, mentre altri componenti della squadra spegnevano il rogo, che ha interessato delle masserizie e una porta.

La centenaria è stata presa in cura dal personale del Suem 118 e portata in ospedale per alcuni controlli. Le cause del principio d’incendio, che potrebbero essere di natura elettrica, sono al vaglio della squadra dei vigili del fuoco che è intervenuta. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.