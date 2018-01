Bassano, dog sitter nei guai per la morte di un cane

Bassano del Grappa – I carabinieri della stazione di Bassano del Grappa hanno denunciato un 43enne di Bassano, B.S. sono le sue iniziali, per maltrattamento di animali. Ieri mattina c’è stata la notifica dell’informazione di garanzia all’indagato. Le indagini erano state avviate, dai militari del luogotenente carica speciale Vito Sitran, dopo la morte sospetta di un cane di razza Beagle, affidato al denunciato che esercita l’attività di dog sitter. La stessa padrona del cane si era rivolta ai carabinieri bassanesi raccontando l’accaduto, ovvero dicendo di aver lasciato in custodia il proprio beagle a B.S. il 17 novembre scorso, ricevendo poi notizia del decesso dell’animale la mattina successiva.

Il racconto dei fatti nella versione del dog sitter, ovvero una caduta dalle scale, non era sembrata convincente e sono stati richiesti controlli ad un veterinario prima ed all’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Vicenza poi. Dagli esami autoptici sul cane è risultata la frattura di due vertebre spinali con conseguente lesione del midollo. Anche i medici interpellati hanno mostrato scetticismo, evidenziando la discordanza fra la dinamica dichiarata da B.S. ed i risultati clinici e sottolineando che la morte del cane potrebbe essere stata causata da cadute dirette dall’alto ben più importanti, oppure da una forte pressione esercitata alla base del collo dell’animale.

I carabinieri hanno quindi deciso di dar corso ad una perquisizione domiciliare, delegata dall’autorità giudiziaria, con personale della Stazione di Bassano del Grappa e della stazione dei carabinieri forestali, che ha evidenziato inoltre scorrettezze in materia fiscale, per le quali sarà interessato il locale comando della Guardia di Finanza, ed un ambiente non conforme ai regolamenti comunali e sanitari veterinari. Per questo aspetto procederà il comando di polizia locale.