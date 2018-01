Bassano, come far bene web marketing

Bassano del Grappa – Strategie di marketing online al centro di un seminario gratuito, a Bassano del Grappa, dal titolo “Come vincere nel web”. L’appuntamento è per giovedì 25 gennaio, alle 14.30, all’Hotel Glamour, in via Valsugana 90, a Cassola, e saranno dei professionisti del settore ad illustrare ai partecipanti le regole, spesso molto semplici, per far trovare un sito aziendale su Google e sviluppare opportunità commerciali. Saranno date risposte alle domande che più spesso si pongono gli imprenditori e i responsabili commerciali: “Come posso io, azienda, capire se sto facendo bene con il mio sito? Oppure: “Come faccio a sapere se sto usando tutti gli strumenti necessari?”.

D’altro canto utilizzare bene un sito web e, soprattutto, guadagnare online hanno sempre rappresentato sfide difficili per le imprese. Per questo, l’agenzia padovana di web marketing Prima Posizione ha pensato ad appuntamenti gratuiti, come questo di Bassano del Grappa, per avviare le aziende sulla strada di un successo online. Il seminario, della durata di due ore, è tenuto dal consulente e formatore Alberto Simonetto, a disposizone dei partecipanti per rispondere a domande, anche specifiche, sulle loro attività.

La classe del seminario è però a numero chiuso, perché l’incontro è basato sul confronto, per imparare non solo dalle parole dei tecnici ma anche da altre realtà aziendali. I temi principali del seminario riguarderanno le caratteristiche che deve avere un sito web per essere efficace, farsi trovare sul web e creare nuovi contatti o vendite. Si parlerà di siti adatti agli smartphone, degli elementi che piacciono a Google, delle strategie che si possono usare per attirare gli utenti e di semplici accorgimenti da applicare subito ad un sito aziendale.

Ecco, in dettaglio, i problemi più comuni per i quali le aziende troveranno una soluzione durante il seminario:

Investimenti in web marketing che non portano risultati

Siti web e shop online che non vendono

Assenza di richieste di nuovi clienti veramente interessati

Difficoltà nel trovare nuovi clienti importanti, partner commerciali e distributori all’estero.

“Il seminario – spiegano i responsabili di Prima Posizione – offre un’occasione di formazione e confronto a chi sta cercando una strada professionale per gestire il sito web aziendale. I nostri dieci anni di esperienza nel web marketing ci hanno fatto conoscere molte aziende di vari settori, e sappiamo quanto sia difficile trovare la strada giusta. Sia le imprese che si rivolgono direttamente agli utenti finali, sia quelle che hanno relazioni con altre aziende, hanno bisogno di approfondire lo sviluppo, l’utilizzo e la gestione degli strumenti web. Approfittare di questa formazione sarà l’occasione per cominciare il nuovo anno con una spinta in più alla propria attività”. Iscrizioni aperte e a numero limitato su questo sito.