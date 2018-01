Bassano, c’è il “Concerto per il Nuovo Anno”

Bassano del Grappa – Concerto per il Nuovo Anno, domani sera, nella Chiesa di San Francesco a Bassano del Grappa. L’appuntamento è per le 21, e con esso si apre ufficialmente la stagione musicale 2018 organizzata dall’amministrazione comunale, assessorato alla promozione del territorio e della cultura. Protagonista sarà l’orchestra da Camera “Lorenzo Da Ponte”, diretta dal maestro Roberto Zarpellon, che eseguirà una sinfonia di Beethoven tanto celebre quanto ricca di fascino, la numero 3 in Mib maggiore Opera 55, ovvero l’ “Eroica”. Il 2018 è infatti l’anno nel quale si ricorda la fine della Grande Guerra e l’arrivo della pace.

“La sinfonia Eroica – spiegano gli organizzatori – è la prima e la più potente espressione dell’impulso di Beethoven a vivere con la musica il suo tempo, gli eventi, gli ideali, i conflitti morali, espressione nuova di un’arte che intende giudicare, agire, partecipare, dividere sofferenza e felicità, sconfitte e vittorie con gli altri. Ciò che fino a quel momento era stato oggetto della filosofia e della poesia drammatica (con Kant, Goethe e Schiller, prima di tutti), nell’Eroica Beethoven se ne appropria, con un’energia improvvisa e incontenibile che ancor oggi impressiona. Nata come genere di intrattenimento per udienze esclusivistiche, grazie all’Eroica la sinfonia veniva caricata così di significati estremamente più complessi ed ambiziosi”.

In che modo ciò potesse avvenire lo ha spiegato nel 1918 il musicologo tedesco Paul Bekker: “Beethoven modifica la destinazione del genere sinfonico, nel senso che esso, se fino a quel momento serviva come intrattenimento per un ambiente ristretto e chiuso, supera ora questi limiti e diventa oggetto di discussione per una moltitudine finora sconosciuta, totalmente nuova nel numero e nella sua composizione. (…) La novità rivoluzionaria, grazie alla quale la Sinfonia di Beethoven rappresenta per noi l’inizio di una nuova era musicale, sta nel fatto che l’autore non compone tanto una nuova musica, ma si rivolge ad un nuovo uditorio. (…) La sua fu un’ulteriore elaborazione del grande movimento democratico che dalla Rivoluzione francese condusse alle guerre di liberazione tedesche. Questa capacità di parlare alle masse la possiamo percepire ogni volta che, ascoltandola di nuovo, viviamo in noi stessi la su potenza catartica e solenne, poiché in tali momenti noi stessi diventiamo il pubblico per il quale Beethoven ha composto, la comunità cui egli parla”.

A completare il programma eseguito dall’orchestra Da Ponte, la Ouverture in re maggiore D 590 “im italienischen Stile” di Franz Schubert. Come da consuetudine, alla serata sarà collegata una raccolta fondi a favore di Casa San Francesco. Il concerto è ad ingresso libero solo se muniti di appositi tagliandi, se ancora disponibili, in distribuzione presso l’ufficio Iat di Bassano del Grappa, in Piazza Garibaldi (Museo Civico), telefono 0424-519917.