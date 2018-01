Schio – Non è certo la migliore partita della stagione quella che il Famila Wuber Schio ha giocato, e vinto, con il risultato di 71-57, al PalaRomare, contro le campionesse d’Italia della Gesam Gas Lucca, davanti alle telecamere di Sportitalia. E pazienza se questa sera, nella settima giornata di ritorno, il pubblico non ha potuto apprezzare il bel gioco che le ragazze di coach Vincent hanno invece espresso in diverse altre occasioni: ciò che contava davvero, alla fine, erano i due punti della vittoria. Risultato raggiunto, per le arancioni, che ora possono concentrarsi sul prossimo impegno: la sfida di mercoledì, in Spagna, contro Avenida, che deciderà il futuro del Beretta in Europa.

Dopo due minuti di ambientamento, nei quali si vedono solo due canestri (Udodenko e Dotto, 2-2), i due quintetti cominciano a macinare gioco. Miyem risponde a Drammeh e la tripla di Anderson viene neutralizzata dalla conclusione di Striulli, 7-7. Sul +2 di Lucca, 9-11, arriva il primo strappo del Famila, che ribalta il risultato con cinque punti della coppia francese Yacoubou – Miyem, 14-11. A Nicolodi e Brunetti mancano centimetri e chili per riuscire a contenere Yacoubou, che sotto canestro agisce indisturbata (alla fine saranno 29 i punti realizzati dal centro arancione) e permette alle scledensi di andare al primo mini riposto a +6, 20-14.

Nel secondo periodo il Basket Le Mura si riavvicina, 22-19, ma la maggiore organizzazione in campo del Famila si traduce nel +11 del terzo minuto, 30-19. Sul 37-27 il Famila, imbrigliato dalla difesa a zona della Gesam, sciupa due azioni, che le avversarie puniscono con due conclusioni vincenti, 37-31. A ripristinare le distanze ci pensa il piazzato di Zandalasini, che chiude la frazione sul +8, 39-31.

Lo scambio di cortesie tra Battisodo e Macchi fa avanzare il risultato, lasciando però inalterata la distanza tra i due team, 41-33. Le arancioni provano ad allargare la forbice, 52-39, ma quando sembrano aver trovato il giusto ritmo, le biancorosse riescono a ricucire, affidandosi più ad azioni individuali, di Drammeh o Roberts, che ad un gioco corale, 52-43. Al trentesimo il Famila conduce per 57-46.

Gli 11 punti di vantaggio con i quali Schio si presenta all’ultimo quarto sono un buon margine, ma è un divario che può essere facilmente annullato. Lucca, però, non sembra in grado di uno sforzo di tale portata. Dopo il centro di Roberts, 57-49, il Famila pigia sull’acceleratore e colpisce con Anderson, Miyem e Gatti, e si porta a +16, 65-49. Un break che fiacca il morale delle ospiti e per la Gesam diventa davvero difficile recuperare. A fatica, infatti, le toscane rosicchiano qualche punto, ma non vanno oltre il -12 (65-53, 67-55 e 69-57). Intanto il tempo scorre e le arancioni possono inserire la modalità “risparmio energetico”, amministrare il loro tesoretto, che al fischio finale ammonta a 14 punti, 71-57.

Schio: Yacoubou 29, Gatti 7, Miyem 11, Tagliamento, Anderson 7, Masciadri, Zandalasini 6, Ngo Ndjock, Dotto 7, Macchi 4

Lucca: Melchiori 5, Battisodo 5, Striulli 3, Tognalini 3, Drammeh 21, Roberts 8, Crippa 8, Brunetti, Udodenko 2, Nicolodi 2

Ecco le altre partite della giornata:

Battipaglia – Vigarano 76-80

Broni – Napoli 67-71

Venezia – Ragusa 80-61

Torino – San Martino di Lupari 73-62

Classifica: Schio 28, Venezia 24, Ragusa 20, Lucca 18, Napoli e San Martino di Lupari 16, Broni e Torino 12, Vigarano 8, Battipaglia 2

Ilaria Martini