Basket, VelcoFin contro Albino guarda alle Final Eight

Vicenza – La VelcoFin Vicenza è pronta a tornare sul parquet e a riprendere il filo del discorso, vale a dire ad allungare la striscia positiva che per il momento annovera quattro vittorie di fila. Domani, sabato 6 gennaio, le ragazze di coach Chimenti saranno impegnate in trasferta a Torre Boldone, in provincia di Bergamo, contro le biancorosse del Fassi Edelweiss Albino. La partita inizierà alle 19 e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Legabasket Femminile.

Una vittoria in questa penultima giornata d’andata del campionato di serie A2 di basket femminile renderebbe sempre più concreto l’obiettivo delle Final Eight di Coppa Italia, ma per conquistare i due punti in Lombardia le vicentine dovranno scendere in campo con la giusta mentalità, senza guardare troppo alla classifica. La VelcoFin, infatti, occupa la quarta posizione in graduatoria, mentre le stelle alpine sono dodicesime. È facile pensare che le lombarde non si risparmieranno e lotteranno al massimo per conquistare punti importanti.

“Il Fassi – ha analizzato la guardia biancorossa Valentina Stoppa – può contare sull’apporto di una giocatrice di qualità come Bonvecchio e, nel pitturato, di Shequila Joseph, atleta che vanta una struttura fisica non usuale per questo campionato. In realtà, credo che moltissimo dipenderà da noi, ovvero dalla capacità che avremo di affrontare la partita con concentrazione costante, di mantenere alta l’intensità di gioco, di essere sempre attente e aggressive nella fase difensiva. Dico questo perché, in altre occasioni, la mancanza di continuità ha messo a serio rischio l’esito dell’incontro: a volte abbiamo rimesso la barra a dritta, altre non è andata così bene”.

“Noi siamo una squadra giovane e in gran parte ricostruita, ai tanti pregi bisogna anche aggiungere quel fisiologico tasso di inesperienza normale per ragazze alla prima apparizione nella categoria. Mi aspetto di giocare la sfida come l’abbiamo preparata, sapendo che la squadra sta acquisendo sempre maggior responsabilità, individuale e d’assieme, e che la carta Brcaninovic è una di quelle che possono far saltare il banco”.