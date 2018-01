Basket, VelcoFin ko. Niente Final 8 per Vicenza

Vicenza – Seconda sconfitta di fila per la VelcoFin Vicenza, battuta a domicilio, per 45-62, dalle piemontesi dell’Eco Program Castelnuovo Scrivia. Uno stop, quello incassato ieri sera, nell’ultima giornata di andata del campionato di A2 femminile, che è costato caro alle vicentine: oltre ai due punti persi, infatti, la compagine di coach Chimenti ha visto anche sfumare la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Castelnuovo Scrivia ha sfoderato una gara di sostanza: la squadra è stata efficace nell’escludere dal gioco la recuperata Brcaninovic e abile a sfruttare la transizione e le mani educate di più di una sua giocatrice. I dati (55% dal campo, con il 52,9% dall’arco) la dicono lunga sulle qualità balistiche delle piemontesi, sempre concentrate in difesa e lucide nel trovare soluzioni aperte grazie alla qualità della circolazione di palla.

Per quanto riguarda la cronaca dell’incontro, due centri, in rapida successione, di Ljubenovic, più un libero di Colli, valgono lo 0-5 del secondo minuto. Per la VelcoFin è Brcaninovic a far muovere il tabellone: prima su azione e poi con due liberi, 4-5. Chiamata ancora in causa la numero 23 ospite colpisce dall’arco, 5-8, prima che Ferri e di nuovo Brcaninovic griffino il vantaggio di Vicenza, 9-8. Le squadre si rincorrono, senza che una riesca ad imporsi e la frazione va in archivio sul 12-15.

Zanetti ricuce, 14-15, ma l’Eco Program confeziona uno 0-5, 14-20, che disegna la prima vera forbice dell’incontro. Sul 16-24 Brcaninovic e Martina Destro costruiscono un contro break di 6-0 che proietta la VelcoFin a ridosso delle ospiti, 22-24. Colli e Madonna, però, annullano lo sforzo delle biancorosse e ripristinano le distanze 22-28. Un divario che, al riposo lungo, Ferri e compagne hanno dimezzato, 28-31.

A fiaccare il morale di Vicenza ci pensa, nella ripresa, un parziale di 10-2 delle piemontesi che sancisce il 30-41 del quinto minuto. Al ritorno in campo dopo il time out chiesto dall’allenatore biancorosso, Brcaninovic insacca il -9, 32-41, ma un altro break delle ospiti (3-10) ricaccia indietro le padrone di casa, 35-51. L’ultimo quarto è equilibrato, con 10 punti a referto per la VelcoFin, contro i 12 di Castelnuovo Scrivia. Le ospiti, forti del loro tesoretto di 16 punti di vantaggio vincono in scioltezza. La gara del PalaGoldoni termina infatti con il risultato di 45-62.

Vicenza: Destro M. 4, Monaco 3, Mingardo 2, Destro F., Stoppa ne, Gamba, Ferri 6, Brcaninovic 19, Santarelli 3, Zanetti 6, Pizzolato 2. Maculan ne.

Castelnuovo Scrivia: Corradini 3, Rosso 13, Katshitshi 8, Madonna 15, Vitari, Algeri, Borghi ne, Colli 5, Giangrasso, Ljubenovic 18, Giacomelli